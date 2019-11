Uglavnom sunčano i toplije, košava nastavlja da duva

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

U Srbiji će danas ujutro i pre podne u Sremu i Bačkoj, po kotlinama i dolinama na zapadu i jugozapadu mestimično biti magla ili niska oblačnost.

Tokom dana iznad većeg zemlje preovlađivaće sunčano i toplije, samo u Negotinskoj Krajini hladnije i oblačno. Vetar jugoistočni, slab i umeren, u košavskom području posle podne povremeno jak, a u južnom Banatu povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 C, najviša dnevna temperatura 14 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Do nedelje promenljivo oblačno, toplo i suvo, u košavskom području sa jakim, a u južnom Banatu povremeno i olujnim