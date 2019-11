Užas! Devojčica (14) iz Bogatića preživela pakao: Otac i brat je skidali i dodirivali, ali to nije sve! Nasilje trajalo više od godinu dana, majka sve vreme ćutala

Kurir pre 2 sata

BOGATIĆ – Zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljene polne radnje nad 14-godišnjom J.M. iz Mačvanskog Metkovića kod Bogatića, policija je uhapsila njenog oca I.M. i U.M. brata.

Slučaj je Centru za socijalni rad prijavila razredna Marija Vasić iz OŠ "Cvetin Brkić" u obližnjem selu Glušci, koju devojčica pohađa, a odmah po saznanju reagovala je lokalna policija. "Često je bio pijan, i tad bi tražio da se skinem. Onda bi me gledao, pipkao i mazio i nije više ništa pokušavao. Takva situacija ponavljala se više dana za redom, ili 4-5 dana nedeljno. Brat nije tražio da se skinem, ali me je i on mazio kao da mu nisam sestra", ispričala je