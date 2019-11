"Eliminacija Đokovića je najveće iznenađenje"

B92 pre 51 minuta | B92

Nemački teniser Aleksandar Zverev uspeo je da prođe grupu i plasira se u polufinale Završnog Mastersa u Londonu.

On je u meču odluke savladao Danila Medvedeva (6:4, 7:6), a nakon tog duela izneo je svoje utiske o dosadašnjem toku takmičenja. "Mlađi igrači igraju mnogo bolji tenis nego što su to radili prošle godine. Mislim da je najveće iznenađenje to što je Novak ispao jer teren i uslovi najviše odgovaraju njegovoj igri. Drugo veliko iznenađenje je Nadal. Niko nije očekivao da neće proći grupu. Naša grupa jeste bila veoma, veoma teška i verovatno niko nije očekivao da ćemo