RHMZ podseća: Upozorenje, olujni udari vetra

B92 pre 5 sati | Beta

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod Srbije je danas upozorio da će i sutra duvati jak i olujni jugoistočni vetar.

Očekuju se udari vetra do 20 metara u sekundi (70 kilometara na sat), a sutra na području južnog Banata i preko 24 metara u sekundi (85 kilometara na sat). Vreme u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, jutarnja temperatura od četiri do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 21 stepena. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno vreme s dužim sunčanim periodima i toplo, uz umeren do jak jugoistočni vetar i temperaturu od 12 do 19 stepeni. Narednih dana