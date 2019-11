Poplave, pijavice, ogromni talasi: Hrvatsku je juče zahvatilo nezapamćeno nevreme a stručnjaci upozoravaju: Biće još gore (video)

Blic pre 54 minuta | Index , HRT

Posledice prošlog nevremena još nisu sasvim sanirane, a već je stiglo novo.

Ovaj put će potrajati više dana, a pravi problemi očekuju se danas i sutra, i to ne samo na obali. Jugo ponovno stvara probleme u pomorskom saobraćaju, a u prekidu su brojne trajektne, brodske i katamaranske linije - od severnog Jadrana do Dubrovnika. Obilna kiša poplavila je rive, a u Umagu je zabeležena i pijavica. Problemi nisu samo na obali, obilna kiša pada širom zemlje, zbog čega je već došlo do poplava u nekim delovima. Crveni alarm Zbog obilne kiše za