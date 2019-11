Obradović pozvao Vučića da se upozna sa činjenicama o „Krušiku”

Politika pre 52 minuta

Ispred Palate pravde preko telefona okupljenim učesnicima 50. protesta „Jedan od pet miliona” obratio se uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović koji je poručio da, ako je on mogao da se oslobodi od straha, to mogu i svi. Obradović je rekao da je otkrivanjem nezakonitosti u poslovanju Krušika želeo da da doprinos oslobađanju od straha i budućim uzbunjivačima. „Ako sam ja to mogao verujte mi to može svako od vas”, rekao je Obradović i dodao da „nema povlačenja