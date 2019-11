Tadić: Osećamo odgovornost zbog Ukrajine, pokušaćemo da se koliko-toliko revanširamo

Sportski žurnal pre 2 sata

Srbija će sutra od 15.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Ukrajine u poslednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Srpski fudbaler Dušan Tadić rekao je danas da reprezentacija oseća veliku odgovornost zbog debakla od Ukrajine i da će pokušati da se "koliko-toliko" revanšira. - To je jedan od težih poraza koje smo imali. Svi koji smo igrali osećamo dozu odgovornosti za to što se desilo. Ukrajina je bila mnogo bolja u toj utakmici, dominirala je... Da se ne vraćam na to, znate najbolje zašto smo izgubili. Sada ćemo pokušati da im se koliko toliko revanširamo - rekao je Tadić