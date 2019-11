Eskalacija migrantske krize u regionu: U HR upucan migrant; U BiH posle tuče podlegao povredama

B92 pre 2 sata | Tanjug

Migrant na koga je pucala hrvatska policija nakon potere po Gorskom Kotaru u životnoj je opasnosti i nakon operacije.

On se nalazi u intenzivnoj jedinici KBC Rijeka, a kako kažu u bolnici, ima prostrelne rane u predelu grudnog koša i stomaka, prenosi Index. Smatra se da je on ilegalno ušao u Hrvatsku. Jedan migrant podlegao je povredama zadobijenim u tuči koja je izbila jutros u migrantskom naselju Ušivak u Hadžićima, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. "Do tuče je došlo u 6.30, a mladić je podlegao povredama u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu