Gavrilović objasnio šta je bila ideja u poslednjem napadu

Trener Crvene zvezde Andrija Gavrilović rekao je da nije zadovoljan statističkim parametirma njegove ekipe posle poraza od Partizana u večitom derbiju.

"Želim da čestitam Partizanu, jer je dobio utakmicu posle velike borbe. Ja ovako vidim i zamišljam derbi. Da je to jedna velika borba, utakmica gde ima pritisaka, to se oseća i vidi u procentu šuta za tri poena. To je utakmica gde bude i tehničkih i namernih grešaka. Zadovoljan sam što se ekipa koju treniram vratila iz zaostatka u prvom poluvremenu, koji je bio značajan", rekao je Gavrilović. Trener crveno-belih istakao je i da je zadovoljan što su njegovi igrači