Jutro moguće s kratkotrajnom kišom, popodne sunčano, do 20 stepeni

Blic pre 1 sat | Tanjug

Danas će ujutro i pre podne biti umereno i potpuno oblačno, samo ponegde s kratkotrajnom, slabom kišom, a posle podne će se razvedriti.

Vetar slab i umeren, ujutru u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni, južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od devet do 14 stepeni, najviša od 17 do 20. I u Beogradu ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Posle podne pretežno sunčano. Vetar ujutru umeren i jak jugoistočni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 19 stepeni. U utorak