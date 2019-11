Gavrilović otkrio uzrok poraza: Trener Zvezde strahovito ljut zbog poslednjeg napada

Večernje novosti pre 54 minuta | Tanjug

Na tri sekunde pre kraja, plan je bio da na vrhu reketa Beron i Davidovac zamene blokade, da se neko od njih oslobodi i da šutnemo loptu, kaže Andrija Gavrilović

Trener košarkaša Crvene zvezde Andrija Gavrilović rekao je da nije zadovoljan statističkim parametirma njegove ekipe posle poraza od Partizana u večitom derbiju. "Želim da čestitam Partizanu, jer je dobio utakmicu posle velike borbe. Ja ovako vidim i zamišljam derbi. Da je to jedna velika borba, utakmica gde ima pritisaka, to se oseća i vidi u procentu šuta za tri poena. To je utakmica gde bude i tehničkih i namernih grešaka. Zadovoljan sam što se ekipa koju