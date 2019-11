Skočio sa Brankovog mosta: Muškarac spasen iz vode i prevezen u Ugrentni centar

Blic pre 16 minuta | J.O.

Nepoznati muškarac je večeras oko 22 sata skočio sa Brankovog mosta i preživeo pad, saznaje "Blic".

Kako saznajemo, on je brzom reakcijom rečne policije ubrzo spasen iz vode kod pristaništa u Karađorđevoj ulici. - Naša ekipa je prevezla muškarca u Urgentni centar - kažu iz Hitne pomoći. On se trenutno nalazi na dijagnostici u Urgentnom centru, potvrđeno je "Blicu" iz ove zdravstvene ustanove. SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati volontere Centra "Srce" od 17 do 23 časa na broj