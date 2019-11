Potpisan ugovor za auto-put Ruma–Šabac i brzu saobraćajnicu do Loznice

RTS pre 2 sata

Potpisan je komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta Ruma–Šabac i brze saobraćajnice Šabac–Loznica. Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i izvršni direktor kompanije "Azvirt" Kemil Aliev. Auto-put Ruma–Šabac, zajedno sa velikim mostom preko reke Save, biće završen za tri godine, a brza saobraćajnica na deonici Šabac–Loznica pre kraja 2023. godine, najavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Ukupna dužina ove saobraćajnice je 77 kilometara, a procenjena vrednost realizacije projekta je 476.000.000 evra. Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je na potpisivanju ugovora i istakao da je to veoma važna stvar za našu zemlju. "Izgradićemo u naredne tri godine 21,4 kilometra auto-puta od Rume do Šapca, zajedno sa novim mostom preko reke Save u Šapcu", rekao je Vučić i dodao da će pre kraja 2023. biće gotova i brza saobraćajnica do Loznice. "Radimo ogroman