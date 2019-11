Braun govorio o "najvećem problemu" Zvezde

B92 pre 47 minuta | B92

Košarkaš Crvene zvezde Lorenzo Braun nije bio zadovoljan igrom svoje ekipe u devetom kolu Evrolige.

Zvezda je pretrpela ubedljiv poraz (92:80) u meču u Berlinu od Albe. Plejmejker crveno-belih pre svega nije bio zadovoljan lošom energijom i fizičkom igrom. "Fizički nismo bili na dobrom nivou. To je bio naš najveći problem, posebno u prvom poluvremenu. Dozvolili smo im da nas guraju po terenu, a to je nedopustivo u ovoj ligi. Moramo da igramo jače i intenzivnije", izjavio je Braun. Amerikanac je istakao da je on pokušao da "povuče" ekipu većom agresivnošću u