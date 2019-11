Otkriven identitet fudbalera čija otmica je sinoć pokušana i svi detalji

B92 pre 2 sata | Blic, Večernje novosti

Beograd -- Beogradska policija uhapsila dvojicu mladića zbog sumnje da su noćas oko tri sata na Novom Beogradu pokušali da otmu fudbalera A.T. (20), saznaje "Blic".

Prema pisanju tog lista mladići su uhapšeni u Kaluđerici. Prema saznanjima "Blica", prvo je u saobraćaju došlo do svađe, a zatim i do udesa kada je "audi" udario u "BMW" fudbalera, u kom je on bio sam. Kada je fudbaler izašao iz automobila, oni su pokušali da ga ubace u gepek, međutim, uspeo je da ih savlada i da im pobegne. Dvojica mladića su nakon toga uzeli njegov auto i pobegli ka naselju Kaluđerica, gde su kasnije i uhapšeni, nakon što je A.T. prijavio slučaj