Drama na Novom Beogradu: Pokušali da kidnapuju reprezentativca Srbije!

Mondo pre 28 minuta | Kurir

Beogradska policija uhapsila je dvojicu mladića u Kaluđerici zbog sumnje da su noćas oko 3 sata ujutru na Novom Beogradu u Ulici Jurija Gagarina pokušali da otmu fudbalera Aleksu T. (20).

Beogradska policija uhapsila je dvojicu mladića u Kaluđerici zbog sumnje da su noćas oko 3 sata ujutru na Novom Beogradu u Ulici Jurija Gagarina pokušali da otmu fudbalera Aleksu T. (20). Prema prvim informacijama, prvo je u saobraćaju došlo do svađe, a zatim i do udesa kada je audi udario u BMW fudbalera, u kom se je on bio sam. Kada je mladić izašao iz automobila, oni su pokušali da ga ubace u gepek, međutim, uspeo je da ih savlada i da im pobegne, piše "Alo".