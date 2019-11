Morinjo novi trener Totenhema

Politika pre 3 sata

LONDON – Portugalac Žoze Morinjo novi je trener Totenhema, saopštio je rano jutros taj fudbalski klub.

Morinjo će na klupi tog kluba zameniti Maurisija Poketina koji je juče smenjen, a ugovor je potpisao do kraja sezone 2022/23. Nekadašnji trener Benfike, Porta, Čelsija, Intera i Real Madrida bez posla je bio poslednjih 11 meseci nakon što je dobio otkaz u Mančester junajtedu, prenosi Beta. Totenhem, koji je prošle sezone stigao do finala Lige šampiona, posle 12 kola u Premijer ligi zauzima 14. mesto sa 14 bodova. Rad sa kvalitetnim igračima me privukao u Totenhem