Ubijen sin bivšeg predsednika Nemačke Vajczekera

Politika pre 2 sata

BERLIN – Sin bivšeg predsednika Nemačke Riharda fon Vajczekera, Fric, ubijen je u utorak uveče u jednoj berlinskoj bolnici.

Fric fon Vajczeker izboden je tokom predavanja, kada je, prema policiji, napadnut od strane jednog muškarca, prenosi Tanjug. Jedan muškarac, policajac koji je privatno došao na ovaj događaj, stao je između napadača i Vajczekera, i tom prilikom zadobio teške povrede. Fric fon Vajczeker preminuo je na licu mesta, a napadač je uhapšen.