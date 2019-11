Oglasio se kremlj povodom špijunske afere: Ništa ne može da naruši odnose sa Srbijom

Kurir pre 2 sata

Odnosi Rusije i Srbije toliko su posebni da nikakvi skandali sa navodnim vrbovanjem srpskog oficira od strane vojske Rusije ne mogu da utiču na njih, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Prvo, ne znamo kakav je to incident i to tek treba da se utvrdi. To nije pitanje predsedničke administracije, ali siguran sam da su odnosi Rusije i Srbije toliko posebni – partnerski, bratski, saveznički da na to ništa ne može da utiče", odgovorio je Peskov na pitanje da