Vremenska prognoza: Smenjivaće se oblaci i sunce, ponegde i kiša

Mondo pre 1 sat | MONDO/Tanjug

Iznad većeg dela Srbije sutra će biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i suvo, sa maksimalnom temperaturom do 18 stepeni.

Iznad većeg dela Srbije sutra će biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i suvo, sa maksimalnom temperaturom do 18 stepeni. U Timočkoj Krajini biće oblačno, tmurno, hladnije, povremeno sa kišom, a više padavina se očekuje od sredine dana. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 12. I u Beogradu će sutra biti