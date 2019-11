Zaharova o snimku: Redovna provokacija pred važan susret

RTS pre 43 minuta

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova okarakterisala je kao "redovnu provokaciju pred važan susret" moguću obaveštajnu aferu u Srbiji čiji su akteri ruski obaveštajac i navodno jedan srpski obaveštajac.

Marija Zaharova je to prokomentarisala na redovnom brifingu za novinare u Moskvi. "Sada kod nas treba da dođe do susreta na najvišem nivou. Već smo navikli da se pred susrete na najvišem ili visokom nivou, nekoliko dana ranije, pojavljuju interesantne priče koje se predstavljaju kao senzacije. Vreme prolazi, sve se to ili dezavuiše ili se ispostavi da je reč o 'na brzinu sklepanoj' provokaciji", rekla je ona, prenosi Tas. Očigledno, kaže ona, da je zadatak autora