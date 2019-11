Nije teorija zavere: Špijuni su među nama

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Afera "ruski špijun" otkrila je da je Srbija intreresantna mnogim obaveštajno-bezbednosnim službama pogotovo vodećih svetskih sila, piše "Blic".

Prema pisanju tog lista, razlozi za to su brojni, od nezavršenih ratova na Balkanu do geopolitičke pozicije Srbije koja povezuje Evropu i Bliski Istok. Snimak na kome se vidi ruski agent, potpukovnik Georgij Klemban, kako podmićuje srpskog oficira objavila je, prema prvim informacijama, američka služba, što je još jedan u nizu dokaza da se na teritoriji Srbije prepliću mnogi strani interesi i uticaji, navodi list. To je potvrdio i načelnik uprave za analitiku BIA