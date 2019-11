Vučić: Odluka o doktoratu Malog duboko politička, neće uticati na njegovo mesto u Vladi

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odluka Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra finansija Siniše Malog „duboko politička“, ali da ta odluka neće uticati na mesto Malog u Vladi jer se „za izbor ministara analiziraju uspesi“.

„Akadameska čestitost je važna. Rad Siniše Malog nisam čitao i ne mogu da dajem sud kao što to čini neobrazovana elita“, kazao je Vučić za televiziju „Prva“. On je ocenio da je ta odluka Odbora za profesionalnu etiku BU važna u „eri diktatura“ jer pokazuje da je moguće doneti „političku odluku“ protiv nosilaca vlasti. „To pre pet, šest godina nije bilo moguće, nije bilo moguće razgovarati o doktoratu Bojana Pajtića. To govori koliko je naše društvo napredovalo“,