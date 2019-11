Predsednik Vučić o Kurtiju i Ugljaninu: Našla krpa zakrpu! Poješće jagnje više, i to je to!

Večernje novosti pre 2 sata | NovostiOnline

Predsednik Srbije prokomentarisao susret predsednika SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina i lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. "Našla krpa zakrpu".

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da susret predsednika Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i lidera pokreta Samoopredeljenje i kandidata za kosovskog premijera Aljbina Kurtija neće dovesti ni do kakvih ozbiljnih posledica. Upitan da prokomentariše susret Kurtija i Ugljanina, Vučić je poručio: - Posledice će biti veoma ozbiljne, poješće jagnje više i to je to - ironično je rekao predsednik dodajući da drugih posledica neće biti. -