Velika borba sa Rusima: 3-3 u odlučujućem setu

Vesti online pre 5 sati

Muška teniska reprezentacija Srbije sastaje se sa Rusijom u četvrtfinalu Dejvis kupa u Madridu.

Rezultat u dublovima je 3-3 u trećem setu. Prvi set su dobili Rubljov i Hačanov sa 6-4, a drugi Đoković i Troicki istim rezultatom. Three sets here we come… Serbia battle back to split sets with Russia. #SRBRUS #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/iNCz8YDVLS — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 22, 2019