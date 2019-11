"Pravi se pritisak da Filip napusti Zvezdu, pa neće moći"

B92 pre 18 minuta | B92

Nebojša Čović rekao je da se pravi veliki pritisak na njegovog sina i plejmejkera KKCZ Filipa Čovića.

Prvi čovek kluba sa Malog Kalemegdana obratio se medijima na konferenciji za medije gde je pričao o mnogim stvarima, pa i o svom sinu. "Zaboravili smo i polufinale i finale... Pogrešio je protiv Partizana, pa šta? Nego drugi je pogrešio protiv Makabija, neko drugi protiv Asvela, pa šta? Jeste on moj sin, ali ako ti koji to pišu polaze od sebe da privileguju svoje članove porodice, moraju da znaju da u ovom slučaju to nije to. On je ravnopravan igrač kao svi drugi.