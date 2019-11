Godfri: Do rešenja kosovskog pitanja obe strane treba da dođu same, ohrabrujemo ih

Beta pre 1 sat

Američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri izjavio je da je cilj Amerike da ohrabri dijalog Beograda i Prištine, kao i da rešenje kosovskog pitanja koje bi bilo nametnuto sa strane ne bi bilo dugotrajno.

"Što se Kosova tiče svako rešenje koje može da bude trajno će biti rešenje do kojeg dođu obe strane same, sa kojim obe strane mogu da žive i koje vodi do regionalne stabilnosti", rekao je Godfri prilikom posete Radio televiziji Srbije, javila je ta medijska kuća.

Prema njegovim rečima, "bilo koje rešenje koje je nepošteno, neurovnoteženo ili nametnuto sa strane neće biti dugotrajno".

"Naš cilj je da ohrabrimo dijalog, ponudimo podstek i ukažemo na to koliko bi ljudi koji žive u ovom regionu imali koristi od toga da se nađe rešenje", rekao je Godfri.

(Beta, 11.23.2019)