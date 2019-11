Džejmi Oliver posle kraha u Velikoj Britaniji otvara restorane na Baliju

Blic pre 10 sati | Tanjug

Šest meseci nakon što je u Velikoj Britaniji bio prisiljen da zatvori 22 od ukupno 25 restorana, slavni kuvar Džejmi Oliver otvara nekoliko novih objekata izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema pisanjima stranih medija, on će do kraja novembra na Baliju i u Bangkoku otvoriti dva nova restorana pod nazivom "Kuhinja Džejmija Olivera". Restorani će biti otvoreni u prostorima u kojima su dosad bili njegovi objekti s italijanskom kuhinjom. Osim toga, Džejmi planira da pokrene i međunarodnu franšizu i do kraja 2020. otvori 21 novi restoran. Inače, on je restorane u Britaniji morao zatvoriti u maju ove godine, pri čemu je hiljade ljudi ostalo bez posla.