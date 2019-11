Kraljev gambit na dedinju: Opušteno veče, Vučić s Pahorom odigrao partiju šaha uoči puta u Novi Sad (foto)

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju na kojoj se vidi kako igra šah sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom.

Njih dvojica će danas, zajedno s predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, učestvovati na cetvrtom Regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu. View this post on Instagram Crnim figurama odigrao kraljev gambit i pokušao da se suprotstavim slovenačkom prijatelju @borutpahor A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 22, 2019 at 12:07pm PST "Crnim figurama odigrao kraljev gambit i pokušao da se suprotstavim slovenačkom prijatelju",