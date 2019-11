Velika akcija policije u Nišu: Uhapšen zbog ubistva Miloša Radojkovića

Večernje novosti pre 10 sati | Novosti Online

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su D.M. (1986) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on, 20. novembra ove godine, u naselju Beverli hils u Nišu, hicima iz vatrenog oružja usmrtio dvadesetpetogodišnjeg mladića. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,