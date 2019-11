U Srbiji danas sunčano i olujni vetar, na jugu kiša

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Republički Hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da će i danas u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, povremeno olujne snage, na jugu Banata brzine veće od 24 metra u sekundi, odnosno 85 kilometara na sat.

Vreme u Srbiji će ujutro i pre podne biti pretežno sunčano, a potom na jugu i jugozapadu oblačno uz moguću kišu. Sem u košavskom području gde će vetar biti umeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, drugde će vetar biti slab do umeren. Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša dnevna od sedam do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas takođe biti pretežno sunčano i vetrovito vreme, s umerenim do jakim, povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. Najniža