Hongkong: Rekordan odziv na lokalnim izborima

Dnevnik | Tanjug

HONGKONG: Rekordan broj birača glasao je danas na lokalnim izborima u Hongkongu koji se vide kao barometar podrške za liderku Keri Lam čiji mandat je obeležen gotovo šestomesečnim protestima koji su često bili i nasilni.

Vladini podaci pokazuju da je do sada glasalo 1.524.675 osoba, a preostalo je još devet sati do zatvaranja birališta, preneo je Rojters. To je premašilo izlaznost na prošlim lokalnim izborima pre četiri godine. Više od 4,13 miliona glasača u Hongkongu ima pravo glasa na lokalnim izborima, prvima od početka nemira koji su u junu zahvatili tu autonomnu kinesku teritoriju. Okružni saveti su niža vladina tela sa četvorogodišnjim mandatom koja se u 18 distrikta staraju