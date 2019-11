Šarčević o podvigu profesora u V. Plani: Biće nagrađen

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD: Svaka čast profesoru Slavoljubu Stojadinoviću na hrabrosti i požrtvovanju za svoje đake i školu, razgovarao sam s njim i ispoštovaćemo ga na razne načine, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević.

On je to rekao komentarišući herojski podvig profesora fizičkog vaspitanja koji je u petak u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Vuk Karadžić" u Velikoj Plani goloruk savladao napadača koji je naoružan i sa torbom eksploziva upao u učionicu u toj školi. Iznenadio sam se kad sam čuo da 20 godina radi, a da nije u stalnom radnom odnosu. Potrudićemo se da se to promeni. To će mu, zasigurno, biti najveća nagrada, kazao je ministar za Kurir. On je dodao da će zamoliti komisiju