Papa pozvao na napuštanje nuklearnog oružja

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Papa Franja danas je od svetskih lidera zatražio da se odreknu nuklearnog oružja i da odbace hladnoratovsku doktrinu odvraćanja, rekavši da gomilanje nuklearnog oružja umanjuje bezbednosti, traći novac i preti čovečanstvu.

On je osudio okončavanje sporazuma o kontroli naoružanja tokom svoje posete Nagasakiju, gradu koji je bio žrtva drugog atomskog bombardovanja 1945. godine. Nakon što je položio venac i pomolio se u podnožju spomenika žrtvama atomske bombe, papa je rekao da je to mesto podsetnik na "bol i užase koje su ljudska bića sposobna da nanesu jedna drugima". "Uveren da je svet bez nuklearnog oružja moguć i neophodan, tražim od političkih vođa da ne zaborave da nas to oružje