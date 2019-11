"Nije izdaja što hoću na izbore"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- Aleksandar Šapić ušao je u izbornu trku kao optimista, a smeta mu što predstavnici opozicije, koji su za bojkot izbora, to smatraju izdajničkim potezom.

"Smeta mi što oni koji nisu za izlazak na birališta govore da su ovi drugi izdajnici i obrnuto. Neka me politički eliminišu, ali ni u kakvim podelama neću da učestvujem", rekao je predsednik Opštine Novi Beograd i lider Srpskog patriotskog saveza (SPAS) za "Večernje novosti". On kaže i da mu je čudno da neko bilo koga ubeđuje da je bojkot izbora dobar ili loš, navodeći da je "to legitiman vid političke borbe". "Za nekoliko nedelja predstavićemo ljude poznate