Uhapšen osumnjičeni za napad nožem u Kraljevu

B92 pre 5 minuta | Tanjug

Kraljevo -- Policija u Kraljevu uhapsila je B. M. (36) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nanošenje teške telesne povrede.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je on sinoć u jednoj kući u Kraljevu, nakon kraće rasprave, nožem zadao ubodnu ranu u leđa 37-godišnjem sugrađaninu. Povređeni muškarac zbrinut je u Opštoj bolnici u Kraljevu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.