Lekari u otvorenom pismu upozoravaju: Asanž bi mogao da umre u zatvoru! Nema vremena za gubljenje!

Kurir pre 4 sata

Više od 60 lekara napisalo je otvoreno pismo u kome su upozorili da je zdravstveno stanje osnivača Vikiliks Džulijana Asanža veoma loše i da bi mogao da umre u zatvoru.

U pismu upućenom britanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova lekari traže da se Asanž hitno prebaci u bolnicu iz zatvora na jugoistoku Londona, a svoje tvrdnje zasnivaju na izjavama svedoka koji su prisustvovali njegovom pojavljivanju pred sudom 21. oktobra, kao i svedočenju izveštača UN o torturi Nilsa melcera koji ga je video 1. novembra, prenosi Gardijan. On je rekao da će "kontinuirano izlaganje zlostavljanju uskoro da ga košta i života". In the letter signed