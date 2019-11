Bogdanović promašio trojku za pobedu u Bostonu

B92 pre 4 sata | B92

Košarkaši Bostona slavili su posle drame u finišu protiv Sakramento Kingsa sa 103:102.

Seltiski su tako stigli do 12. pobede u sezoni, a Kingsi do devetog poraza u 16 utakmica, ali malo je nedostajalo da dođu i do trijumfa. Reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović imao je na tri sekunde pre kraja pri rezultatu 103:102 šut za tri poena i praktično pobedu Kingsa, ali nije pogodio i tako je Boston stigao do trijumfa. Inače, bio je to meč koji je obilovao preokretima. Domaći tim je uglavnom bio taj koji je držao prednost ali je na 40 sekundi pre kraja