Uhapšen mladić: Osumnjičen za pljačku dve ekspoziture iste banke u Beogradu

Policija je uhapsila mladića D.P. (2000) osumnjičenog za pljačku dve ekspoziture iste banke u Beogradu, saopšteno je iz MUP-a.

On se sumnjiči da je 17. oktobra u ekspozituri na Zvezdari uz pretnju pištoljem od radnika oduzeo 471.500 dinara, 1.905 evra i 200 američkih dolara. Sumnja se da je 22. novembra na Voždovcu u ekspozituri iste banke, uz pretnju pištoljem od radnika oduzeo 465.000 dinara i 3.800 evra. Policija je pretresom stana osumnjičenog pronašla pištolj, kao i deo novca za koga se sumnja da je oduzet prilikom razbojništva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će,