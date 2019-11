Svi detalji severininog očaja posle presude: Evo kad se pevačica rastaje sa sinom (7), a kada će ga sledeći put videti

Kurir pre 1 sat

Pevačica Severina Kojić, kojoj je sud uzeo dete i dao ga ocu Milanu Popoviću, ima pravo da viđa sina utorkom i četvrtkom od 15 do 20 časova i svakog drugog vikenda.

S obzirom na to da je danas četvrtak, Severina bi do isteka tog termina, odnosno do 20 časova trebalo da preda dete ocu. Privremenom merom, čije izvršenje ne odlaže žalba na koju Severina ima pravo, određeno je i da se sa sinom može družiti svaki drugi vikend, počevši od ove subote. Dete može da preuzme u subotu u 10 časova i da ga ocu vrati u nedelju do 20 časova. Presudom je regulisano i kada će Severina moći da viđa sina tokom letnjih i zimskih raspusta,