Vučić: Oni snajper u mene, a ja ću vrh olovke na mapu za novu fabriku

RTS pre 2 sata

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je, povodom naslovne strane NIN-a, koju je izdavač promenio posle negativnih reagovanja javnosti, da to nije prvi put da se nešto slično dešava, već da je reč o prepisivanju tabloida koji izdaje Milovan Brkić.

"Osećam se veoma dobro. Ovo nije prvi put, ovo je samo prepisano iz Tabloida, Milovana Brkića, kao i svi tekstovi, kao i kompletno delovanje političkih protivnika", rekao je Vučić novinarima u Kragujevcu gde je otvorena kineska fabrika automobilske opreme. Kako je rekao, on je na meti snajpera, jer neće da plaća reket mafijašima. "To je samo prepisivanje svih tekstova o namenskoj industriji i svemu što ste mogli u tom mafijaškom glasilu da vidite. To što je nekada