Vučić: Naslovnu stranu NIN-a osmislio Đilas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iza sporne naslovne strane NIN-a stoji lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas koji je "opsednut parama i vlašću i ne može da podnese da ne može više da krade kao pre."

Kako je istakao, Đilasu treba novac da plaća proteste, novinare, televizije, i da zato želi brzo da dođe na vlast.

U jutarnjem programu televizije "Pink" Vučić je rekao da mu je žao što je vlasnik i izdavač NIN-a povukao naslovnu stranu na kojoj je "snajper uperen u predsednika" i da bi on voleo da ona bude objavljivana svakog dana da bi se videla slika onih koji žele da vode Srbiju.

"Nazivaju me veleizdajnikom, psihopatom, čovekom koji ima sidu, do toga da sam šef narko mafije, da mi se brat čuje sa uhapšenim što je gajio marihuanu, a sve to pokazuje da je politika Marinike Tepić i Dragana Đilasa, u stvari, politika Milovana Brkića", rekao je Vučić.

Vučić je optužio Brkića da je "reketaš koji u svom tabloidu napada sve koji neće da mu daju pare" i istakao da nikad ne napada nekog iz SPS-a kao i neke visoke funkcionere SNS-a - jer mu daju pare.

"Neke ministre napada a neke ne, u zavisnosti da li mu plaćaju reket ", rekao je Vučić.

Ekonomija Srbije četiri puta brže raste od ekonomija zemalja EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija četiri puta brže ekonomski napreduje od zemalja Evrope.

"Po proceni Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), ekonomije zemalja Evropske unije beležiće rast od 1 odsto, dok će ekonomija Srbije rasti 4 odsto", kazao je Vučić za televiziju Pink.

Vučić je rekao da političari u Srbiji ne razumeju budžet nedavno usvojen za 2020. godinu i da je Srbija nedavno prevazišla bruto-domaći proizvod Jugoslavije iz 1989. godine.

On je dodao da je stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji 24 odsto, ali da Evropa "grabi" mlade iz Srbije.

"U Evropi je trka za ljudima, a ne za teritoriju kako to neki misle u Srbiji i regionu", istakao je Vučić.

