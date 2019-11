Pompeo: Saučešće porodicama, SAD su uz Albaniju

Blic pre 4 sata | Tanjug

Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je saučešće porodicama stradalih u zemljotresu u Albaniji i poručio da su SAD uz "svoje prijatelje u Albaniji", saopštio je danas Stejt department.

On je to rekao povodom Dana nezavisnosti koji se danas obeležava u Albaniji i podsetio da su od pada komunizma pre 30 godina Albanija i SAD razvijale sve jače prijateljstvo. - SAD čvrsto podržavaju put Albanije ka evropskim integracijama i pozdravljaju odlučnost Albanije u ostvarivanju ovog cilja. Pozdravljamo napore Vlade Albanije da sprovede potrebne reforme, uključujući one koje imaju za cilj jačanje nezavisnog sudstva - rekao je Pompeo. Pompeo je dodao i da SAD