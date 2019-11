Uhapšen vozač kamiona smrti: Zakucao se u kombi, usmrtio tri, a povredio osam osoba

Blic pre 2 sata | B. J.

Niška policija uhapsila je vozača šlepera G. B. (46) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. - Sumnja se da je on danas na auto-putu Beograd - Niš, kod mesta Gornja Trnava, upravljajući kamionom udario u kombi koji se nalazio u zaustavnoj traci. Tri osobe iz kombija su poginule, a osam je povređeno. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti