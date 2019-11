Red kiše, red sunca: U petak ne izlazite bez kišobrana

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno i dalje relativno toplo, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Uživajte u temperaturama do čak 19 stepeni, uskoro stiže sneg U Beogradu će ujutru i pre podne biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, posle podne