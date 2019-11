Stefanović o "Jovanjici" - šta je policija sve pronašla i da li je bilo poziva Vučićevom bratu VIDEO

B92 pre 3 sata | Beta, Tanjug

Ministar Stefanović izjavio je da je policijska akcija u slučaju zaplene marihuane na imanju Jovanjica, kod Stare Pazove, urađena maksimalno profesionalno.

Kako je dodao, izrečeno je mnogo besmislenih optužbi. On je, na konferenciji za novinare, rekao da se sa uhapšenim Predragom Koluvijom nije "nikad čuo, sreo, a ni rukovao ni slučajno". "Govorili su da je prvi poziv ili drugi ili šesti tog dana kad je uhapšen uputio Andreju Vučliću. Nijedan poziv nije upućen Andreju Vučiću, nijedan, ne samo tada, šest meseci unazad, ni jedan jedini poziv. Ni Andrej Vučić njemu niti on Andreju Vučiću", rekao je Stefanović. On je