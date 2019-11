Stefanović: Plantaža marihuane u Pazovi nema veze sa Andrejem Vučićem, vlasnik imao lažnu legitimaciju MUP-a

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Ministar policije Nebojša Stefanović istakao je danas da brat predsednika Aleksandra Vučića, Andrej, nije imao nikakve veze sa čovekom iz slučaja "Jovanjica", i da je njegovo navodno dovođenje u vezu samo služilo da se uprlja dobra akcija policije.

Stefanović je istakao i da vlasnik poljoprivrednog dobra "Jovanjica" Predrag Koluvija, koji je uhapšen zbog plantaže marihuane, nije pozvao nijednog ministra, niti nekog iz vlasti. Stefanović je, na konferenciji za štampu, rekao da ni on lično nije poznavao osumnjičenog Predraga Koluviju, niti da ga je ikada sreo, čuo se s njim ili rukovao. On je ukazao da su to sve apsolutne izmišljotine, da ne postoji nijedan kredibilan dokaz, i istakao da će to tužilaštvo