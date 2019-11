Nadici srebro, bronze za Mandićevu i Krivokuću na Evropskom prvenstvu

Sportski žurnal pre 2 sata

Reprezentativci Srbije u tekvondou Milica Mandić i Budimir Krivokuća osvojili su bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama u Dablinu. Mandićeva je do novog odličja došla u kategoriji preko 67 kilograma, a Krivokuća do 80 kilograma. Nadica Božanić je osvojila srebro u kategoriji do 67 kilograma. Srbija sada ima ukupno četiri medalje iz Dablina, nakon što je Tijana Bogdanović juče postala evropska prvakinja do 49 kilograma.