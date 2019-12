Povećan broj zaraženih HIV-om: Danas je Svetski dan borbe protiv AIDS-a

B92 pre 2 sata | B92, Tanjug

Svetski dan borbe protiv Side, 1. decembar, obeležava se širom sveta, a u Srbiji svi zainteresovani mogu besplatno da se testiraju i savetuju oko bolesti HIV-a u savetovalištima širom zemlje.

Beograd će ponuditi besplatno savetovanje u Gradskom zavodu za javno zdravlje u periodu od 9 do 14 časova. Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", u Srbiji živi 2.756 osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija, a samo u ovoj godini u periodu od januara do novembra otkriveno je 175 novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada ih je bilo 130, rečeno je ranije na konferenciji posvećenoj