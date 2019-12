Šampionski za kraj – Luis Hamilton slavio u Abu Dabiju

B92 pre 48 minuta | B92

Aktuelni šampion Formule 1, Luis Hamilton, dominantnom predstavom trijumfovao je na poslednjoj trci sezone ispred Maksa Ferstapena i Šarla Leklera.

Dobar start smo videli u Abu Dabiju, nije bilo većih problema osim kontakta Gaslija i Peresa. Čiim se izašlo na pravac tako je Lekler obišao Maksa Ferstapena, probao je isto to da uradi i Fetel, ali se Maks odbranio. Već u 4. krugu je DRS isključen zbog tehničkih problema, za to vreme Hamilton već postavlja najbrži krug trke. Ubrzo se Botas probio do borbe za bodove, a prvi potez (odlazak u boks) povukao je Lando Noris, a ubrzo su i ostali krenuli za njim. Lekler